Avec Gaumont, pour Noël, offrez du Cinéma !

Pour les fêtes de fin d’année, le cinéma est à l’honneur ! Avec les offres des Cinémas Pathé Gaumont, vous êtes sûrs de faire plaisir à vos proches. A Toulouse, rendez-vous au Gaumont Wilson et au Gaumont Labège !

La Carte Cadeau des cinémas Pathé et Gaumont est enfin de retour pour Noël. Vendue au prix de 45€, la Carte Cadeau est la surprise idéale pour faire plaisir sans se tromper. Simple d’utilisation et facile à offrir, elle donne accès à 5 places de cinéma utilisables pendant 4 mois dans tous les cinémas Pathé et Gaumont, à partir de la date d’achat.

Pour les Père Noël de dernière minute pas de panique, la e-Carte Cadeau est également disponible sur cinemaspathegaumont.com

Pratique, la Carte Cadeau s’adapte aux habitudes de chacun. Elle s’utilise sur le site Internet cinemaspathegaumont.com ou sur l’Appli, mais également aux caisses ou aux bornes des cinémas Pathé et Gaumont. La Carte Cadeau saura ainsi se faire adopter par tous les membres de la famille.

L’abonnement CinéPass Cadeau : le cinéma sans compter

Le cinéma à volonté pour Noël, c’est possible ! Pour faire plaisir à vos proches, les cinémas Pathé et Gaumont proposent d’offrir le CinéPass. Comédie, romance, action, épouvante, animation… Avec plus de 600 films par an à l’affiche, le CinéPass Cadeau sera à coup sûr la surprise incontournable de ces fêtes de fin d’année.

Accessible à partir de 155€ (6 mois) et 235€ pour la version Duo (6 mois), le CinéPass Cadeau permet d’accéder à tous les cinémas Pathé, Gaumont et partenaires partout en France. Une offre plus flexible est également disponible pour les moins de 26 ans, à seulement 135€ les 6 mois.

La Carte Cadeau et la Carte CinéPass Cadeau sont proposées dans tous les cinémas Pathé et Gaumont dans une pochette cadeau prête à être glissée sous le sapin et sur cinemaspathegaumont.com