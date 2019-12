Les Enfants sont roi à la Cinémathèque de Toulouse

Partager Facebook

Du 21 au 23 décembre, la Cinémathèque de Toulouse se plie en quatre pour ses spectateurs juniors !

Trois jours de fête durant lesquels le cinéma sera partout accessible aux plus jeunes et qui promettent de régaler les petits cinéphiles et les enfants curieux. Au programme de ce nouveau rendez-vous : de nombreux ateliers, des rencontres et une projection par jour.

Les ateliers

Au programme des ateliers tous les jours sur différents thématiques. Il faudra bien entendu réserver en amont au 05 62 30 30 10 ou à l’adresse accueil@lacinemathequedetoulouse.com pour assister à l’un de ces ateliers :

MÉLIÈS, RETOUR VERS LE FUTUR

FAITES DU BRUIT

LA PELLICULE QUI GRATTE

LANTERNE MAGIQUE

TABLE MASH-UP

ANIMATION

Les Films

Pendant ces trois jours, place au cinéma avec la projection de plusieurs films dont un ciné-concert Laurel et Hardy, Les As de la Jungle « Karaté Tigre » et un ciné concert jeu dans l’eau soit 5 films colorés, festifs et drôles qui nous transportent au fil de l’eau ! Une création originale mise en musique par Jean-Carl Feldis et accessible dès le plus jeune âge.

Toute la programmation sur https://www.lacinemathequedetoulouse.com/programmation/agenda?from=2019-12-21&junior=1&to=2019-12-23