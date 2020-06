Opération  » Masques » au Centre Commercial de Blagnac

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Ce vendredi 26 juin, le centre Commercial Blagnac organise un atelier de couture éphémère au profit de l’institut Curie.

Un espace aux couleurs de l’opération « masques solidaires », mis en place dans le strict respect du protocole sanitaire, accueillera une couturière professionnelle et tout le matériel nécessaire à la fabrication de masques lavables aux normes AFNOR.

Les visiteurs pourront faire l’achat des masques confectionnés dans des tissus aux imprimés et coloris variés.

La série réalisée pour le centre « made in Blagnac » sera composée de modèles pour adultes et enfants, tous vendus au prix unique de 5 euros.

La somme collectée par la vente de cette journée sous l’égide de la solidarité sera intégralement reversée à l’Institut Curie, mobilisé dans la recherche contre le Cancer et impliqué dans les travaux de recherche face à l’épidémie de Covid 19.

L’Atelier « masques solidaires » se tiendra au niveau de l’entrée passerelle de 10 h à 19 h.

Plus d’informations sur : https://blagnac.klepierre.fr

Pourquoi l’Institut Curie ?

Depuis plus de 4 ans, les centres Klépierre soutiennent l’Institut Curie. Aujourd’hui plus que jamais, les chercheurs, les médecins et les soignants ont besoin de soutien. Cette crise sanitaire sans précédent est un double enjeu pour l’Institut Curie : lutter contre le cancer et contre le Coronavirus.

Pour en savoir plus : curie.fr