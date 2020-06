Le Petit Futé présente son nouveau city-Book Toulouse

Partager Facebook

Le City Book Toulouse du Petit Futé vient de paraitre pour la saison 2020-2021 avec quelques nouveautés.

Après le succès du City Book inauguré fin 2018, le Petit Futé présente une seconde édition bien plus complète. Profondément ancré dans Toulouse, ce dernier se veut désormais plus militant. Parfois drôle ou décalé, l’objectif étant de donner envie aux lecteurs de découvrir ou redécouvrir la ville. Le City-book, c’est aussi l’occasion de mettre en avant les grandes tendances de la ville, les trouvailles des auteurs mais également des interviews, des recettes de chefs (parfois) ou bien encore des conseils d’experts tout en rappelant les valeurs et les engagements qui font la force du Petit Futé.

Le Petit Futé Toulouse propose aussi des portraits de toulousains comme Foé, Camille Baggio ou encore Romain Ntmack du Stade toulousain.

Quant aux bons plans, ils demeurent l’essence même du City-Book ! Vous les retrouverez à travers différents univers ayant chacun leurs codes couleurs pour toujours mieux se repérer et ainsi, aller à l’essentiel.

Pour en savoir plus et réservez votre exemplaire : https://boutique.petitfute.com