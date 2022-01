One Night of Queen maintenu au Zénith de Toulouse !

Partager Facebook

Le spectacle One Night of Queen est maintenu le 22 janvier prochain au Zénith de Toulouse avec une jauge de 2000 places assises !





Suite aux dernières annonces gouvernementales, la production a annoncé que l’ensemble de la tournée ONE NIGHT OF QUEEN est maintenue. Les concerts se dérouleront dans le cadre d’une jauge réduite de 2000 places assises dans le respect des dernières mesures sanitaires. L’ensemble des billets restent donc valables et les concerts auront bien lieu.

Le spectacle

ONE NIGHT OF QUEEN est le spectacle hommage rendu à QUEEN le plus authentique et le plus impressionnant qui n’ait jamais été présenté sur scène avec ses tubes rock les plus légendaires. Durant deux heures, ce fascinant spectacle présente plus de 20 mégatubes des « Rois du Rock » : Bohemian Rhapsody, A kind of Magic, Friends will be Friends, Under Pressure, One Vision, Somebody to love, I want to break Free…

Dans un show d’une qualité extraordinaire, Gary MULLEN est véritablement le sosie vocal et physique de Freddie Mercury. Avec son groupe THE WORKS, il réussit l’incroyable pari de ressusciter la magie, la force et la virtuosité du groupe légendaire QUEEN… En 2000, Gary MULLEN a remporté un concours en tant que meilleure incarnation de Freddie MERCURY dans l’émission « Stars In Their Eyes » en Grande-Bretagne avec le record des votes jamais enregistrés jusqu’à ce jour (soit un million de voix) pour un artiste dans une émission de téléréalité.

Gary MULLEN atteint parfaitement le son charismatique de son idole et n’est inférieur en rien à la performance vocale très rare de l’ancien porte-parole de QUEEN. Brian MAY, guitariste légendaire de QUEEN, certifie que Gary MULLEN, non seulement dans sa performance scénique mais dans sa voix, est digne de l’excessif Freddie MERCURY.

>Réservations : www.bleucitron.net