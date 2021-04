On regarde quoi cette semaine du 27 avril au 1er mai depuis son canapé ?

Partager Facebook

Nouvelle semaine sans cinéma, donc nouvelle semaine avec les choix de la rédaction de Toulouse Blog pour passer une bonne semaine avec des films, des séries sur les plateformes.

Sans Aucun Remords sur Amazon Prime

Nouvelle adaptation d’un roman de Tom Clancy avec dans le rôle titre Michael B Jordan (Creed, Black Panther). Et à la réalisation, Stefano Sollima dont on apprécie son travail sur Gomorra la série, Sicario 2 et SUBURRA.

Monster Hunter en VOD

Notre monde en cache un autre, dominé par de puissants et dangereux monstres. Lorsque le Lieutenant Artemis et son unité d’élite traversent un portail qui les transporte dans cet univers parallèle, ils subissent le choc de leur vie. Au cours d’une tentative désespérée pour rentrer chez elle, l’intrépide lieutenant rencontre un chasseur mystérieux, qui a survécu dans ce monde hostile grâce à ses aptitudes uniques. Faisant face à de terrifiantes et incessantes attaques de monstres, ces guerriers vont devoir faire équipe pour se défendre et espérer trouver un moyen de retourner chez eux.

Possession avec Nicolas Cage en VOD

Joe, camionneur dans l’Alabama, brisé par le décès de sa femme Mary et de sa fille Sarah, rencontre Julie. Celle-ci a le don de communiquer avec les morts en étant mise en état de suffocation et va lui demander de l’aider à entrer en connexion avec l’âme de sa fille Billie, dans le coma suite à un accident de moto. Mais, après avoir sauvé Billie, Joe n’avait pas prévu que l’esprit de sa femme disparue allait prendre le contrôle du corps de la jeune fille pour régler ses comptes avec les vivants.

Les Mitchell contre les machines sur Netflix

Coup de coeur pour ce film d’animation dingue à l’humour exceptionnel. A la production on retrouve le duo Lord – Miller, derrière des films comme Spiderman New Generation, 21 Jump Street ou encore Lego le Film. Un nouveau délire à découvrir ce vendredi sur Netflix.

Innocent d’après Harlan Coben sur Netflix

Découvrez 8 épisodes de la nouvelle série Netflix Innocent. Tiré du roman éponyme de Harlan Coben (2005), la série marque une nouvelle collaboration entre la plateforme et l’auteur avant une nouvelle en 2021 avec « Disparu à jamais ».

Collection Bergman et Jacques Tati sur Netflix le 1er mai

Netflix s’intéresse de plus en plus aux cinéastes cultes et au patrimoine du cinéma mondial. Deux maitres entrent au catalogue: Bergman avec Sonate d’automne (1978), Scènes de vie conjugale (1974), Le septième sceau (1957) et Jacques Tati avec Playtime (1967), Mon Oncle (1958) et Les vacances de M. Hulot (1953). Que du bonheur à découvrir chez soir !

Le truc en plus : L’intégrale de la série Urgences disponible depuis cette semaine sur la plateforme Salto.Soit 15 saisons !