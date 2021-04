TO XIII – Widnes se jouera à Swinton

Partager Facebook

La rencontre Toulouse Olympique XIII v Widnes Vikings, qui devait être la première de la saison à Ernest Wallon pour les Olympiens, se jouera finalement en Angleterre. Ce sera le dimanche 9 mai à 17h15 (heure française), diffusé en direct sur ouRLeague.

Les Bleus et Blancs vont (encore) devoir patienter avant de retrouver leur pelouse des Sept Deniers. Après le forfait de Londres, puis le report du match contre Featherstone, voilà que ce qui devait être le troisième match à domicile de la saison est finalement délocalisé à Heywood Road, enceinte des Swinton Lions, à cause du Covid et des mesures sanitaires qui en découlent.

Ce cas de figure est similaire à celui de Featherstone, à la seule différence que le calendrier étant déjà amputé de 5 journées, le TO et Widnes ne devaient s’affronter qu’une seule fois dans la saison régulière, le week-end des 8-9 mai à Toulouse.

Or, la fédération anglaise (RFL) avait annoncé avant le début de la saison qu’une équipe devait impérativement affronter à minima une fois les 13 autres du championnat. La rencontre TO XIII v Widnes se jouera donc à Swinton, dans la foulée de l’affiche Swinton Lions v Bradford Bulls. Les dirigeants toulousains tiennent d’ailleurs à remercier leurs homologues de Swinton pour leur aide à la tenue de leur match.

Car cette rencontre est tout de même considérée comme un match à domicile pour le TO, avec la prise en charge de l’organisation et de l’ensemble des frais que cela incombe (location du stade, équipe médicale etc…). Le TO financera aussi les frais de production du match qui sera diffusé en direct sur ouRLeague. En compensation, il percevra 90% des recettes générées par la plateforme, puisque l’accès à la retransmission est payant en suivant le système du pay-per-view. Une raison supplémentaire pour regarder ce match ! Seuls les abonnés et les partenaires du club recevront très prochainement un code qui leur permettront de visionner la rencontre gratuitement.

Et pour ce qui est de revoir le TO XIII jouer de nouveau à Ernest Wallon, l’échéance est désormais repoussée au week-end des 22 et 23 mai (si tout va bien) avec la réception de Swinton, justement.