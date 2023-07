Le Salon Auto-Moto de retour à la rentrée au MEETT Toulouse

Partager Facebook

Du 8 au 10 septembre, le rendez-vous annuel du Grand Sud des acteurs du secteur autos-motos anciennes et des passionnés de belles mécaniques, s’installe trois jours au MEETT, Parc des Expositions Centre de Conventions & Congrès de Toulouse.

Le salon Auto-Moto Classic est le moment privilégié de l’année pour se rencontrer, échanger et partager entre amateurs, investisseurs et collectionneurs d’autos et de motos anciennes. C’est aussi l’occasion unique d’admirer les bolides et les belles deux roues qui n’ont rien perdu de leur superbe, qu’elles soient japonaises ou italiennes.

Durant trois jours sur 40 000 m2 , près d’un millier de voitures et de motos exposées dans les cinq halls et sur l’esplanade extérieure du MEETT attirent toujours plus d’amateurs et de curieux. 150 exposants, experts en restauration, entreprises spécialisées, clubs et associations viennent à la rencontre des collectionneurs et de celles et ceux souhaitant acheter, restaurer, équiper un véhicule, trouver de bons conseils ou tout simplement s’évader.

Cette édition marque aussi le retour de l’American Day, pour deux jours d’ambiance toujours plus festive avec concerts sur scènes et shows de danse.

Les belles américaines de l’American Day

Le succès des 350 véhicules US accueillis sur l’esplanade extérieure l’année dernière conduit l’American Day à s’installer au salon pendant deux jours, les samedi 9 et dimanche 10 septembre. Pour ces journées spéciales, le salon revêtira les couleurs US avec de nombreuses animations et concerts qui s’enchaineront sur la scène musicale, des show danse, une remise de prix récompensant les plus beaux véhicules dans plusieurs catégories…, et un choix de Food Trucks pour les pauses gourmandes.

L’expo évènement : Stars de Pub

Temps-fort de l’édition 2023, « Stars de pub » dévoile au fil du salon des autos iconiques, emblématiques, mythiques ou populaires qui ont été les stars de la publicité. Elles ont pu servir de support publicitaire à part entière (tels que ces véhicules inédits de la caravane du Tour de France) ou bien d’égéries de la publicité presse, affichage, TV….

Le Salon c’est aussi la traversée historique de Toulouse le dimanche 10 septembre de Colomiers pour une arrivée prévue au MEETT à 12h. Mais aussi une exposition anniversaire, des voitures de l’US Army et de nombreux toulousains attendus. L’an dernier, ils étaient 17 000 visiteurs pour le Salon Auto & Moto Classic.

Infos :

Du 8 au 10 septembre 2023

MEETT Toulouse

www.automoto-classic.com/toulouse/