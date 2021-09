Toulouse. Le spectacle de Stephane Guillon en avant première au 3T

Partager Facebook

L’humoriste Stéphane Guillon présentera son nouveau spectacle en avant première au public du Théâtre des 3T de Toulouse les 23, 24 et 25 novembre prochain.

Stéphane Guillon réserve toujours la présentation de son nouveau show au public du Théâtre des 3T. Mis à la diète pour cause de Covid 19, il n’a pas pu dire de méchancetés pendant plus de 18 mois. 18 mois d’absurdités, de non-sens, de revirements comme rarement une société n’en avait produit. « Et quand ça se passe mal… » C’est comment ?

Stéphane Guillon c’est l’infréquentable qu’on adore fréquenter. Drôle, piquant et corrosif, il prend un malin plaisir à dire ce qu’il ne faut pas dire… et on adore ça !

Infos et réservations : 3tcafetheatre.com – 05.61.63.00.74