Occ’Ygène, le salon du Tourisme revient à Toulouse

Le MEETT de Toulouse accueille une nouvelle édition d’Occ’Ygène, le salon du tourisme, de la randonnée et des loisirs.

Préparer ses vacances d’été et ses week-ends en Occitanie, en France mais aussi à l’étranger, commence au salon Occ’Ygène autour de ses 180 exposants. Du 1er au 3 mars, les toulousains pourront échanger autour de leurs futures vacances. Partir près de chez soi ou en terre lointaine, cette édition rivalise d’offres de randonnées et d’activités telles que canyoning, via ferrata, marche aquatique, VTT de montagne, balades à cheval, ou simple farniente au soleil. Il y en aura pour tout le monde !

Les exposants proposeront des destinations de rêves partout dans le monde avec notamment La Tunisie, le Canada, le Pérou, le Costa Rica, l’Espagne et pas moins de 9 Etats du sud des Etats-Unis. Pour parfaire son séjour, découvrez les offres d’hébergements touristiques de l’hotel au camping en passant par des lieux insolites. Pour les amoureux de la nature, la place des équipements outdoor et l’espace Van Life (vans & aménagements) sont faits pour vous !

Bref, vous l’aurez compris, pendant trois jours, préparez vos vacances avec le salon Occ’Ygène au MEETT Toulouse.

Occ’Ygene

Du 1er au 3 mars

MEETT Toulouse

Concorde Avenue 31840 Aussonne

Plus d’infos : salon-occygene.com