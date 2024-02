Dune 2, Madame de Sévigné, Black Tea… Que voir au cinéma cette semaine ?

Partager Facebook

Cette semaine au cinéma, en plus de Dune Part II, on pourra découvrir les films Black Tea, Madame de Sévigny, Rien ni personne et Tombés du camion.

Dune : Deuxième Partie de Denis Villeneuve

Avec Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson

Dans DUNE : DEUXIÈME PARTIE, Paul Atreides s’unit à Chani et aux Fremen pour mener la révolte contre ceux qui ont anéanti sa famille. Hanté par de sombres prémonitions, il se trouve confronté au plus grand des dilemmes : choisir entre l’amour de sa vie et le destin de l’univers.

Black Tea de Abderrahmane Sissako

Avec Nina Melo, Han Chang, Wu Ke-Xi

Aya, une jeune femme ivoirienne d’une trentaine d’années, émigre en Chine, où elle travaille dans une boutique d’export de thé avec Cai, un Chinois de 45 ans. Aya et Cai tombent amoureux mais leur histoire survivra-t-elle aux tumultes de leurs passés et aux préjugés ?

Madame de Sévigné de Isabelle Brocard

Avec Karin Viard, Ana Girardot, Cédric Kahn

Milieu du XVIIème siècle, la marquise de Sévigné veut faire de sa fille une femme brillante et indépendante, à son image. Mais plus elle tente d’avoir une emprise sur le destin de la jeune femme, plus celle-ci se rebelle. Mère et fille expérimentent alors les tourments d’une relation fusionnelle et dévastatrice.

Rien ni personne de Gallien Guibert

Avec Paul Hamy, Suliane Brahim, Françoise Lebrun

Orphelin de naissance, Jean décide d’abandonner femme et enfant en croyant les protéger de sa double-vie délinquante, mais sa cavale va le ramener à la paternité qu’il fuyait.

Tombés du camion de Philippe Pollet-Villard

Avec Patrick Timsit, Valérie Bonneton, Saaden Sada Balius

Lorsque son chalutier tombe en panne, Stan, vieux marin bourru, peine à trouver sa place sur la terre ferme. Françoise, sa femme, et ses deux fils gendarmes, ont l’habitude de son mauvais caractère et de ses petites embrouilles, mais ses ennuis prennent une autre ampleur quand il rentre à la maison avec Bahman, 10 ans, trouvé dans un carton volé.