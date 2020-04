Occitanie : l’Occitanie Esports Tour Online au profit d’organisations caritatives de la région

Partager Facebook

La Région organise « l’Occitanie Esports Tour Online » au profit d’organisations caritatives du territoire

L’esport, ou sport électronique, est une pratique ludique de jeux vidéo en réseau extrêmement prisée de la part des jeunes. C’est également un secteur économique en plein développement sur le territoire régional. Afin de lui offrir un véritable espace, tant auprès des amateurs que des professionnels, la Région Occitanie investit fortement pour devenir la place forte de l’esport en France. Ainsi, pour la 3ème année, elle soutient l’organisation à Montpellier d’« Occitanie Esports 2020 » (co-production entre ESL, Futurolan et Occitanie Events), initialement prévu les 30 et 31 mai et repositionné du 26 au 27 septembre à la Sud de France Arena. Nouveauté cette année, la Région s’associe à ESL dans l’organisation d’un tournoi sur le territoire régional en amont de la manifestation. Initialement prévu dans quatre villes régionales, ce tournoi sera organisé à compter de lundi virtuellement, mais dans un cadre local !

Un tournoi « Fortnite Creative » en ligne au profit d’associations caritatives !

Le grand tournoi Occitanie Esports Tour devient Occitanie Esports Tour Online. Les qualifications initialement prévues à Nîmes, Albi, Tarbes et Toulouse, se dérouleront en ligne, avec un décor adapté à chacune de ces villes ! Quatre cartes créatives permettront ainsi de découvrir les lieux emblématiques et patrimoniaux de ces villes étapes.

Les joueurs pourront participer à toutes les étapes de qualification et le vainqueur de chacune des petites finales s’associera à l’un des grands noms de l’esport pour la grande finale qui se déroulera à Montpellier, lors de l’« Occitanie Esports 2020 », en septembre prochain.

Dans l’esprit de solidarité qui règne dans le milieu du jeu vidéo, les vainqueurs désigneront chacun l’association de leur choix pour lui reverser les gains de la compétition. 25 000€ seront ainsi reversés entre 4 associations.

Les étapes du tournoi Occitanie Esports Tour Online :

Étape 1 – Nîmes

Qualifications : du mardi 21 avril 12h au jeudi 23 avril 12h

Demi-finale : le vendredi 24 avril à 19h

Finale : le lundi 27 avril à 18h30 : pendant 4 heures, les candidats s’engageront dans cette finale Fortnite avec notamment pour décor les Arènes de Nîmes.

Étape 2 – Albi

Qualifications : du mardi 5 mai 12h au jeudi 7 mai 12h

Demi-finale : le vendredi 8 mai à 19h

Finale : le lundi 11 mai à 18h30 ; les candidats s’engageront dans cette finale Fortnite avec notamment pour décor la Cathédrale Sainte-Cécile.

Étape 3 – Tarbes

Qualifications : du mardi 26 mai 12h au jeudi 28 mai 12h

Demi-finale : le vendredi 29 mai à 19h

Finale : le lundi 1 juin à 18h30 : les candidats s’engageront dans cette finale Fortnite avec notamment pour décor le Musée Massey.

Étape 4 – Toulouse

Qualifications : du mardi 16 juin 12h au jeudi 18 juin 12h

Demi-finale : le vendredi 19 juin à 19h

Finale : le lundi 22 juin à 18h30 : les candidats s’engageront dans cette finale Fortnite avec notamment pour décor la place du Capitole.

Les commentaires des finales des 4 étapes seront assurés par Yoshi (Carlos Abreu), de la Team Solary Fortnite.

Plus d’informations sur les modalités de participation et d’inscription sur le site https://occitanie-esports-tour.com/ et sur @OccitanieEsport