Le Best of Tour des Kids United en 2021 à Toulouse

Kids United Nouvelle Génération s’apprête à remonter sur scène en 2021 pour un “Best Of Tour” avec un passage au Zénith de Toulouse le samedi 03 avril 2021.

Gloria, Ilyana, Nathan, Dylan et Valentina vous donnent rendez-vous pour un nouveau spectacle dans lequel ils interpréteront les plus grands tubes de Kids United.

De “On écrit sur les murs” à “Tout le bonheur du monde”, en passant par “L’oiseau et l’enfant” ou encore “L’hymne de la vie”… Venez partager un moment inoubliable en famille avec les membres de Kids United Nouvelle Génération à travers un spectacle exceptionnel qui ravira les petits et les grands !

Depuis ses débuts en 2015, le projet Kids United a connu un succès sans précédent avec plus de 2 millions d’albums écoulés. “L’hymne de la vie”, le dernier album de Kids United Nouvelle Génération paru en novembre 2019 s’inscrit dans cette continuité, puisqu’il a été certifié disque d’or en seulement 3 mois.

Kids United Best Of Tour Toulouse

Samedi 03 avril 2021 à 17h

Zénith de Toulouse

En vente dès maintenant auprès de Box Office au 0534311000 et sur https://www.box.fr/fiche/kids-united-nouvelle-generation/409945