Nuits de la lecture à Toulouse et en Haute – Garonne

Du 20 au 23 janvier, Le Conseil Départemental participe à la 6e édition des Nuits de la Lecture dans les lieux culturels de Haute-Garonne.

Le Conseil départemental participera à la 6e édition des Nuits de la lecture, dans deux de ses lieux culturels, sur le thème « Aimons toujours ! Aimons encore ! ».

– Vendredi 21 janvier, la Médiathèque départementale ouvrira exceptionnellement ses portes au public à partir de 18h30 avec une lecture-interprétation du roman « En attendant Bojangles » d’Olivier Bourdeaut, par Pascale Bessard et Christophe Merle, accompagnés de Livi au piano, ainsi qu’une séance de lectures partagées avec les bibliothécaires et lecteurs volontaires.

A 20h, à la Médiathèque départementale, Anne Boyer, vice-présidente en charge de la Culture, remettra le prix « Bibliothèque citoyenne de l’année », un prix initié par le Conseil départemental dans le cadre du Schéma départemental de lecture publique et qui récompense chaque année une bibliothèque du département ayant des actions destinées à transformer les bibliothèques en des lieux « hybrides » et porteurs de valeurs citoyennes. 12 bibliothèques ont candidaté cette année à ce prix sur les communes de Belberaud, Daux, Cugnaux, Sainte-Foy d’Aigrefeuille, Castelnau d’Estretefonds, Le Fousseret, Cazères, Saint-Sulpice-sur-Lèze, Fronton, Le Fauga, Roques, Soueich.

– Samedi 22 janvier, les Archives départementales proposeront 2 ateliers entre 14h et 17h sur le site de Toulouse : « In the pocket », pour apprendre à confectionner et coudre une pochette de livres animé par Margot Clémente de « En couture Simone » (adultes) et « Aux origines de l’écriture », pour comprendre les signes mystérieux de l’écriture cunéiforme avec l’artiste et calligraphe Jean-Frédéric Crevon (à partir de 8 ans).

De 19h à 20h30, le public sera invité à une visite nocturne des collections et magasins des Archives, à la lampe frontale.

Pour en savoir plus : cultures.haute-garonne.fr