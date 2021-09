Nuit du rugby 2021: Le Stade toulousain grand favori !

Partager Facebook

Double vainqueur de la Coupe d’Europe et du Top 14, le Stade toulousain sera bien représenté à la Nuit du Rugby 2021 lundi 27 septembre à Paris.

Depuis l’Olympia Paris, la grande soirée de gala du rugby française remettra des prix aux meilleurs joueurs et entraineurs de la saison 2020-2021. La cérémonie sera diffusée en clair sur Canal + et présentée par Isabelle Ithurburu et Monsieur Poulpe. Pour remettre les trophées, sont annoncés Tony Yoka, Samir Ait Said, Sandrine Martinet Aurières, Artus, Bérengere Krief ou encore Guillaume Gille.

Du coté des nommés, le Stade toulousain sera représenté par Antoine Dupont dans la catégorie Meilleur joueur et Meilleur International, Mathis Lebel pour la révélation de l’année et le plus bel essai, Anthony Jelonch chez le Meilleur International et enfin le staff toulousain pour le Meilleur staff de la saison (dont on voit mal comment ça pourrait leur échapper après le doublé.)

11 trophées seront remis aux stars du rugby professionnel français, dont celui du Vivre-Ensemble remis à une personnalité incarnant les valeurs de solidarité et de fraternité portées par le rugby.

Voici la liste des trophées et les nommés pour chaque catégorie :

Meilleur joueur du TOP 14 (vote des joueurs)

En association avec Société Générale et GMF

Antoine Dupont (Stade Toulousain)

Will Skelton (Stade Rochelais)

Josua Tuisova (LOU Rugby)

Meilleur joueur de PRO D2 (vote des joueurs)

En association avec Intermarché

Melvyn Jaminet (USA Perpignan)

Pierre Popelin (RC Vannes puis Stade Rochelais)

Francis Saili (Biarritz Olympique Pays Basque)

Révélation (vote des joueurs)

En association avec Betclic et Andros

Gaëtan Barlot (Castres Olympique)

Melvyn Jaminet (USA Perpignan)

Mathis Lebel (Stade Toulousain)

Meilleur joueur international français (vote des joueurs)

En association avec Canal + et Tissot

Grégory Alldritt (Stade Rochelais)

Antoine Dupont (Stade Toulousain)

Anthony Jelonch (Castres Olympique puis Stade Toulousain)

Meilleure joueuse Equipe de France à XV (vote des joueuses)

En association avec GMF et Société Générale

Marjorie Mayans (France Rugby)

Laure Sansus (France Rugby)

Gabrielle Vernier (France Rugby)

Meilleur arbitre (vote des joueurs, des entraîneurs et des arbitres)

En association avec la Poste

Romain Poite

Mathieu Raynal

Alexandre Ruiz

Meilleure staff d’entraîneurs TOP 14 (vote des entraîneurs)

En association avec Brico Dépôt

Union Bordeaux-Bègles

Stade Rochelais

Stade Toulousain

Meilleur staff d’entraîneurs PRO D2 (vote des entraîneurs)

En association avec Canal + Sport

Biarritz Olympique Pays Basque

RC Vannes

USA Perpignan

Meilleure joueuse Equipe de France à VII (vote des joueuses)

En association avec Schneider

Anne-Cécile Ciofani (France Rugby)

Carla Neisen (France Rugby)

Séraphine Okemba (France Rugby)

Plus bel essai (vote du grand public en direct pendant la cérémonie)

En association avec Land Rover

Sébastien Bézy lors de la 5ème journée de TOP 14 (ASM Clermont Auvergne)

Dillyn Leyds lors de la 26ème journée de TOP 14 (Stade Rochelais)

Matthis Lebel lors de la 21ème journée de TOP 14 (Stade Toulousain)