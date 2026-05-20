Pour la première fois, des femmes de plus de 45 ans se racontent sur scène : l’événement « Mesdames en Vraies » débarque en région toulousaine !

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C’est un véritable phénomène qui s’apprête à faire étape près de Toulouse. Fortes d’une communauté de 1,2 million d’abonné(e)s réunie en seulement deux ans, les femmes qui incarnent le média en ligne Mesdames ont décidé de briser le quatrième mur. Elles sortent des écrans pour venir à la rencontre de leur public, en chair et en os !

Après une toute première épreuve du feu scénique très attendue à Mandelieu-la-Napoule en septembre, c’est à la Salle Horizon Pyrénées de Muret, le mercredi 14 octobre 2026, que cette troupe pas comme les autres posera ses valises pour une soirée qui s’annonce vibrante, chaleureuse et pleine de surprises.

Un spectacle impertinent, fédérateur et profondément politique

L’objectif de Mesdames en Vraies ? Offrir une tribune inédite à huit femmes de plus de 45 ans. Sur scène, elles aborderont sans aucun filtre et avec beaucoup d’humour tous les sujets qui jalonnent cette période de la vie.

La ménopause, la sexualité, les addictions, la prise de poids, le temps qui passe, le corps qui change, ou encore la difficulté de (re)trouver sa place face au regard des autres : rien ne sera mis sous le tapis ! Une prise de parole exclusive et libre pour mettre en lumière celles que la société invisibilise parfois, estimant à tort qu’elles n’ont plus « d’utilité ».

Entre témoignages poignants, prises de parole engagées et grands moments de rires collectifs, ce spectacle mis en scène par Martin Dust (auteur, chanteur et maître de cérémonie du célèbre Cabaret de Poussière) nous rappelle que vieillir est avant tout une chance, une joie et une formidable nouvelle énergie. Un show à partager sans modération entre ami(e)s, qui concerne aussi bien les femmes que les hommes, de toutes les générations !

Le casting : Qui retrouvera-t-on sur scène chaque soir ?

Autour de Maïtena Biraben (58 ans, co-fondatrice du média Mesdames), qui évoquera la place qu’on nous donne et celle qu’on prend, un casting exceptionnel se succédera au micro :

Ariane Massenet (60 ans et plus) : Elle interrogera notre rapport au temps. Ce temps qui nous reste, qu’allons-nous en faire ?

Sonia Dubois (62 ans) : Figure incontournable du petit écran, elle abordera la question épineuse du poids, un combat et une pression auxquels peu de femmes échappent.

Elsa Wolinski (52 ans) : L’une des premières à avoir libéré la parole sur la ménopause. Sur scène, elle défendra la gentillesse, cette qualité souvent moquée mais essentielle pour cette génération « pivot » qui s’occupe à la fois de ses parents et de ses enfants.

Nathalie Giraud Desforges (61 ans) : La sexothérapeute derrière « Les Tutos du Q » prodiguera ses meilleurs conseils pour une sexualité épanouie, en solo, en duo… ou comme on voudra !

Caroline Coldefy (65 ans) : Rédactrice en chef du média, elle brisera un tabou puissant : les addictions. Un sujet qu’elle maîtrise pour les avoir traversées et vaincues.

Alexandra Crucq (54 ans) : Co-fondatrice de Mesdames, elle viendra lister toutes ses « premières fois » vécues depuis qu’elle a passé le cap des 50 ans, prouvant que la vie ne s’arrête pas, bien au contraire !

Des échanges avec la salle et de nombreuses surprises « guests » viendront également pimenter cette date muretaine. Les femmes de plus de 45 ans sont en marche, et elles comptent bien se faire entendre !

Informations Pratiques & Réservations

Ne manquez pas cet événement unique pour sourire, réfléchir et reprendre confiance !