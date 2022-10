Nouvelle date en 2023 pour Stromae à Toulouse

Partager Facebook

En 2022, Stromae enchaîne les plus grands festivals puis une tournée américaine historique avec un spectacle d’une éclatante modernité. Ses shows prévus au printemps 2023 en France, Belgique et dans toute l’Europe affichent complets depuis longtemps. Ne manquez donc pas la dernière prolongation à l’automne 2023 et les nouvelles dates ajoutées au Multitude Tour !

Stromae en concert est donc un événement exceptionnel. Ne ratez pas la date toulousaine le 18 octobre 2023 !

Réservations : www.bleucitron.net