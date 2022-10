Toulouse. Le Prix France Bleu du Polar décerné à Gabrielle Massat pour Trente Grammes

Partager Facebook

Le Prix France Bleu du polar – Toulouse Polars du Sud 2022 est décerné à la toulousaineGabrielle Massat pour Trente grammes.

Gabrielle Massat, pour Trente grammes paru aux éditions du Masque, est la lauréate 2022 de la 2e édition du Prix France Bleu du polar. Dans ce roman en forme de déclaration d’amour à la peinture, l’autrice met en scène un trafiquant d’art toulousain et son amant tueur à gages dans leur course folle contre la montre, contre les flics, contre la mort. Un polar viscéral et addictif !

Née en 1991 à Toulouse, Gabrielle Massat, kinésithérapeute, est la révélation du polar français. Après un premier roman noir époustouflant, Le Goût du rouge à lèvres de ma mère (éditions du Masque, 2020), couronné par le Prix du Meilleur Polar Points 2022, elle confirme son talent avec Trente grammes, une histoire à la vie à la mort, Prix France Bleu du Polar 2022 et sélection du Prix des Lecteurs Quais du Polar / 20 minutes.

Le jury, présidé par Jean-Emmanuel Casalta, directeur de France Bleu, était composé d’auditrices et d’auditeurs sélectionnés parmi les candidatures déposées sur francebleu.fr

Le Prix a été remis samedi 8 octobre 2022 lors de la 14e édition du Festival Toulouse Polars du Sud.

Les polars sélectionnés par Toulouse Polars du Sud pour cette 2e édition :

Jeannette et le crocodile de Séverine Chevalier – La Manufacture de livres

L’heure du loup de Pierric Guittaut – Les Arènes

Le vestibule des lâches de Manfred Kahn – Rivages

Nueve Cuatro de Nicolas Laquerrière – Harper Collins

Trente grammes de Gabrielle Massat – Jean-Claude Lattès