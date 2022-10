Concours : Gagnez vos places pour Miraculous à Toulouse !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le spectacle musical Miraculous Ladybug arrive au Zénith de Toulouse le 22 octobre prochain. Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Pour le plus grand bonheur de tous, les personnages du phénomène mondial Miraculous : Ladybug et Chat Noir prennent vie dans un spectacle musical exceptionnel. Le public se retrouve dans une aventure inédite en plein cœur de Paris où vivent Marinette et Adrien, deux adolescents entourés de leurs amis. Le grand jour approche, tout le monde s’organise pour célébrer l’anniversaire de Marinette, mais l’ombre terrible de Papillon s’abat sur les héros ! A travers des combats spectaculaires, Ladybug et Chat Noir doivent affronter leur pire ennemi. Retrouvez pour la première fois votre duo préféré et plus de 30 personnages sur scène, dont Chloé, Sabrina et Alya, dans un tourbillon de magie et de numéros aériens.

Toulouse Blog et Bleu Citron vous invitent à découvrir le spectacle au Zénith de Toulouse.

réservations : www.bleucitron.net