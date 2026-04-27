Événement Gospel Exceptionnel au Bascala : Laissez-vous emporter par la magie de 100 voix !

Amateurs de frissons musicaux et d’énergies communicatives, cochez immédiatement cette date dans votre agenda ! Le dimanche 10 mai 2026 dès 18h30, la majestueuse salle du Bascala à Bruguières accueillera un événement musical d’une ampleur rare. Préparez-vous à vibrer au rythme d’un concert gospel grandiose, porté par l’énergie de plus de 100 choristes passionnés. Une soirée placée sous le signe du partage, de l’émotion et de l’authenticité.
Le Bascala : Un écrin de prestige pour un chœur XXL
Pour un événement vocal de cette envergure, il fallait une scène à la hauteur. Situé aux portes de Toulouse, à Bruguières, le Bascala s’impose comme le lieu idéal. Moderne et élégante, cette salle de spectacle est particulièrement réputée pour la qualité exceptionnelle de son acoustique.
Pensée pour accueillir des formations prestigieuses, la grande scène offrira un espace d’expression parfait pour ce chœur monumental. Imaginez plus de 100 choristes réunissant leurs voix en parfaite harmonie ! Au programme de ce moment musical intense :
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Des classiques incontournables : Les plus grands titres du répertoire gospel réinterprétés avec passion.
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Des harmonies puissantes : Une force vocale collective conçue pour vous donner des frissons.
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Une atmosphère unique : Une ambiance chaleureuse où la joie, l’énergie et la spiritualité se transmettent directement de la scène aux gradins.
Que vous soyez un aficionado de la culture gospel, un curieux amateur de musique live ou simplement en quête d’une belle soirée de printemps, ce concert vivant et vibrant saura vous transporter.
En première partie : L’univers chaleureux de The Taylors Band
Avant que la puissance du chœur gospel ne s’empare de la salle, la soirée s’ouvrira tout en douceur avec The Taylors Band.
Né à Toulouse, ce duo d’artistes talentueux vous plongera dans un univers pop-folk-country acoustique d’une grande sincérité. Porté par les accords de guitare et des harmonies vocales maîtrisées à la perfection, leur répertoire mêle habilement les grands classiques de la musique country américaine et des réinterprétations surprenantes de titres actuels. Une proposition musicale simple, authentique et toujours très proche du public. L’apéritif musical parfait avant le grand frisson !
Un concert 100% inclusif et accessible à tous
C’est l’un des points forts et des engagements majeurs de cette soirée : la musique doit pouvoir être ressentie par tous.
Pour garantir une expérience totale et inclusive, l’organisation met à disposition des gilets vibrants pour les personnes sourdes et malentendantes. Cette technologie innovante permet de traduire les fréquences sonores en vibrations physiques, offrant ainsi aux spectateurs la possibilité de ressentir physiquement le rythme de la guitare acoustique de The Taylors Band et la puissance des basses des 100 choristes. Une initiative remarquable qui mérite d’être soulignée !
Informations Pratiques & Réservations
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Date : Dimanche 10 mai 2026
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Heure : À partir de 18h30
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Lieu : Le Bascala (12 Rue de la Briqueterie, 31150 Bruguières)
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Tarifs : De 16,00 € à 20,00 € (Un excellent rapport qualité-prix pour un plateau de cette envergure)
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