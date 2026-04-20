Concert à Toulouse – La Mano 1.9 en Concert au Bikini : Le Séisme Rap Débarque à Toulouse !

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Le rappeur parisien La Mano 1.9, véritable phénomène de la scène urbaine actuelle, annonce sa venue imminente dans la Ville Rose. Préparez-vous à une soirée mémorable ce vendredi 24 avril 2026 à 20h30, sur la mythique scène du Bikini à Ramonville.

L’ascension fulgurante du prodige du 19ème

Originaire du 19ème arrondissement de Paris, La Mano 1.9 s’est taillé une place de choix dans le paysage du rap français. Son talent a été officiellement consacré lorsqu’il a été couronné « Révélation masculine de l’année » lors de la prestigieuse cérémonie des Flammes en 2025.

L’artiste a également marqué les esprits en étant invité par le célèbre studio Colors. Poursuivant son ascension fulgurante, il s’est hissé à la première place des classements en France grâce à son tube incontournable « Parisienne ».

Une énergie live imparable

Si ses titres cartonnent sur les plateformes, c’est sur scène que La Mano 1.9 déploie une énergie qualifiée d’imparable. Son public ne s’y trompe pas : en septembre 2025, il a rempli La Cigale en l’espace de quelques minutes seulement.

L’étoile montante du rap français voit désormais les choses en grand. Avant de s’attaquer au Zénith de Paris le 19 mai prochain, il part à la rencontre de son public lors d’une tournée nationale. C’est dans ce cadre, présenté par Euterpe Promotion en accord avec Play Two, que le rappeur posera ses valises au Bikini pour une date toulousaine qui s’annonce explosive. Ne manquez pas ce véritable séisme sur scène!

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