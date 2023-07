Nouvelle belle victoire du Toulouse Olympique face à Widnes

Partager Facebook

Le Toulouse Olympique réalise un 5 sur 5 en venant à bout des Widnes Vikings, 40-28 !

Comme à son habitude le TO démarre très fort. Les Bleus & Blancs marquent 4 essais en 15 minutes ! On note les premiers essais de Dimitri BISCARRO en professionnel, mais aussi le premier essai de Calum GAHAN sous la tunique Olympienne. S’ajoute l’essai de Maxime STEFANI à l’addition et les hommes de Sylvain HOULES mènent 24-0 à la 20e minute, après un sans-faute de Jake SHORROCKS face aux poteaux. Après ce départ en trombe, le match va baisser en intensité, les 2 équipes luttent dans un bras de fer intense et Widnes réussi à recoller à la marque. Sur son aile, MILLAR inscrit un doublé juste avant la pause. Score à la mi-temps 24 à 8.

De retour des vestiaires le TO veut imposer son rythme et y parvient avec un essai à la 45e de Paul MARCON, transformé par Jake SHORROCKS, 30 à 8. Les 2 formations sont incisives, MILLAR répond au TO puis JUSSAUME marque pour les siens avant que MILLAR inscrive un quadruplé. Nous jouons la 65e de ce match fou, et le score affiche 36-24. Les Olympiens poussent pour se donner de l’air, chose réussie car Guy ARMITAGE marque et permet au TO de creuser l’écart à 40-24. Les visiteurs ne lâchent rien puisque WILDE marque sur la corne, GILMORE ne transforme pas. Score final 40-28 après un deuxième acte prolifique.

Voilà un 5e succès de rang pour les Toulousains, pleins de confiance ils iront défier les London Broncos qui les avaient défaits lors du Summer Bash en avril dernier. Une rencontre primordiale dans la lutte aux phases finales et en espérant une 6e victoire consécutive. Les toulousains retrouveront Ernest Wallon le samedi 15 juillet prochain face à Batley.