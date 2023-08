Cinéma. Le Festival Fly 2 Japan s’installe à Colomiers

Partager Facebook

Pour sa deuxième édition, le Festival Fly 2 Japan prend place au Cinéma Véo Grand Central de Colomiers cette semaine avec une belle programmation et des animations.

La culture japonaise est à l’honneur cette semaine à Colomiers. Du mardi 29 août au samedi 2 septembre, Fly 2 Japan revient pour une saison 2 pour faire voyager le public au pays du Soleil Levant. Sur 5 jours, on pourra voir des films dont La beauté du Geste en avant-première, participer à des ateliers autour du manga notamment et découvrir de nombreux stands tout au long de cette semaine.

De nombreux films seront à l’affiche, des nouveautés, des films cultes, des animés et des avant-premières : La Beauté du geste | Blue Giant | Détective Conan: le sous-marin noir | La Maison des égarées | Le Château Solitaire dans le Miroir | Les Aventures de Rita et Machin | Love Life | Miraï, ma petite sœur | Perfect Days | Pompoko | Ponyo sur la falaise | Porco Rosso | Promare | Rendez-vous à Tokyo | The First Slam Dunk.

Le festival s’ouvrira avec le très beau film en avant première la Beauté du Geste ce mardi 29 septembre. Une soirée « Animés » est proposée le vendredi 1er septembre avec un concours de cosplay, un chasse au trésor, la projection en avant-première du film « Le château Solitaire dans le Miroir » suivi de « Promare ».

Si tout au long de la semaine, le public pourra découvrir plusieurs stands notamment de tatouage ou de jeux de société japonais, les gourmands seront à l’honneur avec une soirée d’ouverture avec des spécialités japonaises et un repas japonais de clôture le samedi 2 septembre.

Vous l’aurez compris, dépaysement total cette semaine au Véo Grand Central Colomiers avec ce voyage dans la culture japonaise.

Festival Fly 2 Japan

Du 29 aout au 2 septembre

Cinéma Véo Grand Central

Colomiers