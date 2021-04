Nouveau point de vente à Toulouse pour les Comptoirs de la Bio

Partager Facebook

Les Comptoirs de la Bio Toulouse Etats-Unis ouvrira ses portes le jeudi 22 avril 2021.

L’enseigne qui performe en ce début d’année 2021 inaugurera une nouvelle adresse toulousaine sur un espace de 530m2. Au sein d’un établissement labelisé éco-responsable grâce au recyclage des biodéchets, mais aussi convivial et moderne, les grands incontournables seront au rendez-vous.

Les initiés comme les novices pourront retrouver le traditionnel étal de fruits et légumes frais et de saison, une cave à vins, un rayon vrac, un espace cosmétiques et compléments alimentaires, ainsi qu’un grand choix de produits locaux.

Le point de vente proposera plusieurs offres de bienvenue du 22 au 30 avril 2021 :

– Du 22 au 24 avril : -10% sur tout le magasin (hors promotion en cours)

– Du 22 au 30 avril : 1 tote bag offert dès 30€ d’achats

Les Comptoirs de la Bio Toulouse Etats-Unis est le 20 ème magasin du groupement dans la région Occitanie et le 5 ème situé en Haute-Garonne.

Informations pratiques Les Comptoirs de la Bio, Toulouse Etats-Unis :

312 avenue des Etats-Unis 31200 TOULOUSE

Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 9h00 à 19h00

Infos sur lescomptoisdelabio.fr