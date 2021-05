Nouveau match à domicile délocalisé en Angleterre pour le TO

La rencontre Toulouse Olympique XIII v Swinton Lions du samedi 22 mai, initialement prévue à Ernest Wallon, se jouera finalement en Angleterre. Coup d’envoi à 16h (heure française), diffusé en direct sur la plateforme OuRLeague.

Les Bleus et Blancs se retrouvent dans le même cas de figure que pour le match contre Widnes, déjà délocalisé Outre-Manche, à savoir que le TO et Swinton ne devant s’affronter qu’une seule fois lors de la saison régulière, les deux équipes sont dans l’obligation de jouer cette rencontre, comme stipulé par la fédération anglaise (RFL) avant le début de la saison.

Cette rencontre, qui se disputera donc à Heywood Road, l’enceinte des Lions, est considérée comme un match à domicile pour le TO et à ce titre, il percevra 90% des recettes générées par la plateforme, puisque l’accès à la retransmission est payant en suivant le système du pay-per-view. Une raison supplémentaire pour regarder ce match !