« Notre Occitanie », une exposition exceptionnelle de Hervé Di Rosa

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Hervé Di Rosa crée, pour la Région et ses habitants, une exposition exceptionnelle : Notre Occitanie.

Hervé Di Rosa, artiste sétois de renommée internationale, cofondateur de la figuration libre et du musée de l’art modeste, a accepté de contribuer activement à la construction de la culture commune des habitants de l’Occitanie. Il a conçu, pour la Région Occitanie, une exposition de 22 œuvres sérigraphiées qui sera présentée sur tout le territoire régional. La première présentation aura lieu à l’Hôtel de Région de Toulouse, du 26 août au 26 septembre, dont le vernissage est prévu le mercredi 26 août à 18h, en présence de l’artiste.

« Faire appel à Hervé Di Rosa pour créer un lien solide entre les habitants de l’Occitanie s’est imposé comme une évidence. Humaniste et éminent artiste né à Sète, je suis heureuse qu’Hervé Di Rosa ait représenté notre culture, notre région et ses territoires, avec tant de générosité et de justesse. Cette exposition, intitulée Notre Occitanie, sera présentée dans tous les départements, au sein de lieux dédiés à l’art, mais surtout dans les villages, à la rencontre de tous les publics. L’engagement de l’artiste a rencontré avec réussite notre volonté de cohésion, d’unir les gens, de susciter des rencontres et un rapprochement entre les habitants. », a déclaré Carole Delga en amont du vernissage.

L’exposition est composée de 22 sérigraphies, entièrement conçues et réalisées en Occitanie. L’artiste a centré ses œuvres autour de trois thèmes : « Notre région Occitanie », « Nos richesses » et « Les 13 départements ». Toutes sont accompagnées d’un texte de Claude Sicre, chanteur Occitan, membre du groupe toulousain Les Fabulous Trobadors.

Présentées sur socles et sous panneaux plexiglas, les œuvres pourront voyager facilement et être exposées dans tous les lieux du territoire. Au sein de l’Hôtel de Région, l’exposition pourra être découverte du lundi au vendredi, de 9h à 17h.