Avant-Première des Tuches 4 au CGR Blagnac

Ce dimanche 5 décembre, découvrez en avant-première le film Les Tuches 4 au Cinéma CGR Blagnac !

Pour les fêtes de fin d’année, la famille Tuche est de retour au cinéma…après un an de report. Le nouveau volet de leurs aventures débarquera le 8 décembre dans les salles avec toujours le même casting, Isabelle Nanty, Jean-paul Rouve, Claire Nadeau…et pour la première fois Michel Blanc. Pour cette aventure de noël, les Tuches seront en avant-première ce dimanche 5 décembre au cinéma CGR Blagnac.

synopsis: Après avoir démissionné de son poste de président de la république, Jeff et sa famille sont heureux de retrouver leur village de Bouzolles. A l’approche des fêtes de fin d’année, Cathy demande un unique cadeau : renouer les liens avec sa sœur Maguy, et son mari Jean-Yves avec qui Jeff est fâché depuis 10 ans. La réconciliation aurait pu se dérouler sans problème, sauf que lors d’un déjeuner, Jeff et Jean-Yves, vont une nouvelle fois trouver un sujet de discorde : NOËL. Cette querelle familiale qui n’aurait jamais dû sortir de Bouzolles va se transformer en bras de fer entre Jeff et un géant de la distribution sur Internet.