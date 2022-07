Nocturnes, Nuit des Etoiles…Le programme d’été à la Cité de L’Espace

Partager Facebook

La Cité de l’espace dévoile son programme estival avec des événements et le retour des nocturnes tous les jeudis soirs.

Les vacances scolaires sont désormais là! Notre regard se tourne désormais sur les nombreux événements qui vont parsemer les mois de juillet et d’aout. Aujourd’hui, la Cité de l’Espace propose sa programmation estival. Avec des horaires prolongés et des nocturnes jusqu’à 23h, les visiteurs pourront découvrir l’offre variée de la Cité de l’espace (expositions, animations, spectacles, films) dont “Actuellement dans l’ISS”, dans le Carré de l’actu, qui met à l’honneur les astronautes européens présents dans la Station spatiale internationale (ISS).

Petits et grands pourront également aller à la rencontre des robots martiens qui explorent la planète Mars en assistant à l’animation immersive “Les Rovers entrent en scène” sur le tout nouveau Terrain martien.

En soirée, la Cité de l’espace enfilera ses habits de lumière avec des illuminations de ses jardins ainsi qu’un spectacle inédit sur la fusée Ariane.

Les Nocturnes

Chaque jeudi, du 14 juillet au 18 août 2022, ainsi que les mardis 2, 9 et 16 août 2022, la Cité de l’espace ouvre ses portes en nocturne et accueille le public en continu de 10h à 23h. Les visiteurs pourront découvrir l’intégralité de l’offre de la Cité de l’espace (expositions, ateliers, spectacles, films, animations) et profiter de temps forts inédits tels que l’observation du Ciel au télescope, les illuminations des Jardins et un spectacle inédit sur la fusée Ariane.

La Nuit des Etoiles

Le vendredi 5 août 2022, la Cité de l’espace donne rendez-vous au public pour la Nuit des étoiles. Initié depuis 1991 par l’Association Française d’Astronomie, cet événement propose à tous les curieux d’observer les étoiles, constellations, planètes et autres phénomènes astronomiques dans différents lieux en France. Pour cette nouvelle édition, la Cité de l’espace invite les visiteurs, de 19h à minuit, pour une soirée au cœur de ses jardins.

