A l’automne, le France 2023 Rugby Tour passera par Toulouse pour des événements exceptionnels.

Du 21 juillet au 12 novembre 2022, la Coupe du Monde de Rugby 2023 va voyager à travers tout le pays, dans 51 villes, à bord d’un train qui connectera le rugby et les Français. Une tournée de 114 jours dans les territoires au plus près des clubs et des fans.

De gare en gare

Conscient de son impact environnemental, le comité d’organisation France 2023 a co-construit ce train du rugby avec la SNCF, Sponsor Officiel du tournoi, pour aller à la rencontre du public français en utilisant un moyen de transport respectueux de l’environnement.

La grande fête du rugby ne s’arrêtera pas aux quais des gares. Dans 14 villes, des expositions photos en gare seront présentées pour mettre à l’honneur le rugby sous toutes ses formes -féminin, masculin, professionnel, amateur, rugby-fauteuil…- et tous les territoires.

9 villages Rugby

Les neuf villes hôtes de la compétition accueilleront également, pendant deux jours, des Villages Rugby, véritables lieux d’animations ouverts à toutes et tous, pour partager des moments de bonheur et de convivialité autour de l’esprit du rugby. Les partenaires de la Coupe du Monde de Rugby 2023 se sont mobilisés pour offrir au public des animations variées : réalité augmentée, passes de précision, mur d’images virtuel, et bien d’autres ! Un terrain de rugby accueillera petits et grands pour des initiations à ce sport.

Rendez-vous donc à Toulouse les 31 octobre et 1er novembre 2022 avec un arrêt en gare et un village Rugby et des expositions. Une grande fête de l’Ovalie !