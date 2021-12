No Limit de Robin Goupil, ce week-end à l’Aria de Cornebarrieu

Partager Facebook

Découvrez ce samedi et ce dimanche le spectacle No Limit de Robin Goupil à l’Aria dans le cadre de la saison hors les murs de l’Odyssud Blagnac.

Tout un programme ce weekend à l’Aria avec No Limit. Une comédie irrésistiblement drôle, haletante et loufoque, entre Mel Brooks, les Nuls, et les Monty Python : en pleine guerre froide, l’aviation américaine reçoit par erreur l’ordre de bombarder Moscou.

L’absurde, le non sens, les pitreries, le burlesque, le comique de répétition s’enchaînent dans un rythme cinématographique diablement efficace et millimétré . Cette savoureuse comédie du jeune et talentueux Robin Goupil est basée sur l’intrigue du film « Point limite », de Sidney Lumet, et sur le « Docteur Folamour » de Stanley Kubrick. Le tout interprété par une troupe épatante de jeunes comédiens particulièrement doués et virtuoses…Irrésistiblement drôle !

Réservations : https://ardei-soft.com/cornebarrieu/evenements.html