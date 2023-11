Nkumba System en concert à la Salle Nougaro

Partager Facebook

Nkumba System sera en concert à la Salle Nougaro Toulouse ce vendredi 10 novembre.

Nkumba System est le savoureux fruit tropical issu de la fusion entre l’Afrique Centrale et la Colombie. C’est un peu comme un excès de vitesse sur une autoroute imaginaire reliant Douala à Barranquilla ! Nkumba System joue avec les points communs des musiques colombiennes et africaines : générosité, danse, clave et transe. Ici, le highlife, la rumba zaïroise ou le makossa rencontrent la cumbia, le currulao ou encore la guaracha. La virtuosité des guitares “à la camerounaise” et la beauté des polyrythmies caribéennes s’allient naturellement dans un seul but : animer les danseurs ! “¡Bailalo Duro!”

Infos : sallenougaro.com