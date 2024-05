Lucas Santtana en concert à Toulouse

Partager Facebook

Lucas Santtana sera en concert à la Salle Nougaro ce vendredi 31 mai.

Neuvième album solo du Bahianais Lucas Santtana, O Paraíso nous enjoint en dix chansons de modifier nos axes de pensée : le paradis, c’est ici. Blessé, il bouge encore, et nous sommes responsables de sa pérennité, et, en partie, de sa constante métamorphose. Disque militant, tout en douceur et touches sonores inventives, O Paraíso mélange musique brésilienne, jazz et électronique.

Rendez-vous ce 31 mai pour un concert exceptionnel.