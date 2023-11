Concours. Gagnez vos places pour Laurent Coulondre à Toulouse !

Partager Facebook

Laurent Coulondre sera en concert avec son nouvel album à la Salle Nougaro le 16 novembre prochain. Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Sacré « Artiste Instrumental » aux Victoires du Jazz 2020 avec son album Michel on My Mind, Laurent Coulondre revient à la salle Nougaro avec une vraie promesse d’évasion. Un projet placé sous le signe du soleil et de l’exotisme qui porte bien son nom : Meva Festa. Un mélange de catalan et de brésilien qui se traduit par « Ma Fête », et à travers lequel l’artiste nous communique la joie de vivre qu’on lui connaît, mais aussi sa vision de la musique, de la vie et du partage ! Entouré de ses amis et musiciens préférés, Laurent nous invite à un jazz latin, festif et chaleureux, rendant hommage à ses origines espagnoles et à l’Amérique du Sud.

Toulouseblog vous offre des places pour le concert de Laurent Coulondre le 16 novembre à la Salle Nougaro !

Infos : sallenougaro.com