Nicolas Waldorf en dédicace mardi à Balma

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Nicolas Waldorf sera en dédicace mardi 14 juin au Cultura Balma près de Toulouse.

Le coiffeur, influenceur et animateur de télévision partagera ses secrets pour prendre soin de sa chevelure et trouver son style, à l’occasion de la parution de son livre « Vous avez rendez-vous » (Solar). Lors d’une séance de dédicaces, il rencontrera les lecteurs et fans pour échanger autour de ses passions et de la sortie de son livre.

Nicolas Waldorf s’est fait une réputation pour sa participation sur M6 dans l’émission Incroyables transformations. il passe son temps entre son salon parisien et les plateaux de tournage mais aussi les librairies pour y présenter son livre.

Rendez-vous avec Nicolas Waldorf en dédicace mardi 14 juin à 17h30 au Cultura Balma.