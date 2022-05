Report du concert de Scorpions à Toulouse

Partager Facebook

Suite à la blessure du guitariste Matthias Jabs, le groupe Scorpions reporte son concert au Zénith de Toulouse le vendredi 13 mai prochain.

Après une série de neuf concerts à Las Vegas et un show joué à guichets fermés le 6 mai au Madison Square Garden de New York, le groupe SCORPIONS est dans l’obligation de reporter ses prochains concerts prévus le 10 mai à Lisbonne, le 13 mai au Zénith de Toulouse et le 15 mai au Zénith de Lille, à la suite d’une blessure de leur guitariste Matthias Jabs.

Ces concerts seront reportés à des dates ultérieures dont on ne connait pas encore la date.

Le chanteur des SCORPIONS, Klaus Meine tient à exprimer sa déception : « Nous regrettons beaucoup de décevoir nos fans dans ces trois villes qui étaient les prochaines étapes, et les premières en Europe, de notre World Tour 2022. Nous demandons à tous ceux qui avaient acheté leurs billets de faire preuve de compréhension face à cette situation ».

Le ROCK BELIEVER Tour qui a démarré aux Etats-Unis à Las Vegas, reprend le 17 mai 2022 à l’Accor Arena de Paris. Les clients souhaitant se faire rembourser leurs billets peuvent s’adresser au point de vente où ils ont été achetés.