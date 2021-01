Nationale 1 : Le Toulouse Basket Club au courage !

Partager Facebook

Le Toulouse Basket Club a arraché une belle victoire face à Tarbes après prolongation (84-83).

Les toulousains poursuivent leur excellent mois de janvier.Après des victoires face à La Rochelle, Tours ou encore Rennes, c ‘est le voisin tarbais qui a découvert la force mentale du TBC. Derrière pendant tout le match, avec un -19 en première mi-temps, Toulouse resserre sa défense et se montre plus adroit pour un dénouement dans le money time. Le capitaine Faycal Sahraoui emmène ses coéquipiers en prolongation avant d’offrir la victoire. On notera aussi la belle performance de Adiren Thumon avec 29 pts, 6 rebonds , 4 passes, 2 interceptions pour une évaluation de 36.

Prochain rendez-vous pour le TBC, mardi à Angers. En attendant, Toulouse domine la poule A de Nationale 1.