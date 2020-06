Natation : L’Open Swim Stars revient à Toulouse

Partager Facebook

A la rentrée, le 7 septembre prochain, la 6e édition des Open Swim Stars s’arrête sur les berges de la Garonne à Toulouse.

La sixième édition des Open Swim Stars Harmonie Mutuelle, premier circuit grand public de natation eau libre en France, se déroulera dans 8 villes entre le 18 juillet et le 19 septembre, avec un calendrier réorganisé.

Créés en 2012 afin de faire revivre l’épreuve mythique de « La Traversée de Paris à la nage », les Open Swim Stars Harmonie Mutuelle sont à l’initiative d’anciens champions de natation désireux de partager leur passion et de remettre à l’honneur la nage en eau libre au coeur des villes.

Le circuit connaît un réel engouement d’année en année et s’installe progressivement dans le paysage de la natation en France. Le nombre de participants ne cesse de progresser, ce qui témoigne du besoin et du plaisir qu’ont les nageurs d’évoluer en milieu naturel en plein coeur de nos grandes villes (canaux, fleuves, lacs, mers…). L’appui et l’enthousiasme des municipalités permettent aussi de contribuer à cette réussite puisque régulièrement, de nouvelles villes sollicitent Sport Swim Organisation pour intégrer le calendrier des épreuves.

Les Open Swim Stars seront organisés selon un protocole sanitaire strict pour permettre aux épreuves de se tenir dans le respect de la santé de tous. Ce plan d’actions prévoit notamment un parcours individualisé pour permettre aux nageurs de limiter au maximum les contacts avec les autres participants et les membres de l’organisation.

Pour cette nouvelle édition, les Open Swim Stars Harmonie Mutuelle s’associent à nouveau à La Water Family, association qui agit pour sensibiliser et éduquer le grand public, les générations futures et les acteurs professionnels à la protection de l’eau et de leur santé. 1 € leur sera reversé sur chaque inscription. Mais au-delà du soutien financier, Sport Swim Organisation travaille avec l’association à identifier et améliorer l’impact environnemental de ses événements, et à développer ses propres actions de sensibilisation auprès du public et des participants.

Informations pratiques : http://www.openswimstars.com (inscriptions ouvertes)