En 2021, Roch Voisine en concert au Bascala de Bruguières

Roch Voisine, le crooner québécois, sera en concert au Bascala de Bruguières le vendredi 5 février 2021.

Une nouvelle façon de voir et entendre Roch Voisine inspiré, inspirant, un concept unique. L’expérience d’un auteur-compositeur-interprète qui a su, depuis près de trois décennies, rester présent, actuel et fidèle à son public. Un nouveau spectacle signé Roch Voisine « version UNPLUGGED », qui révèle ses vraies couleurs et qu’il vous présente humblement. Roch sera accompagné de deux musiciens.

Concert intime à découvrir exceptionnellement au Bascala de Bruguières le 5 février 2021.

Pour l’occasion, Bleu Citron propose un prévente exclusive les 29 et 30 juin 2020 avant l’ouverture de la Billetterie le 1er juillet !

Réservations : 05 62 73 44 77 – Bleucitron.net