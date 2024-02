Montauban. La future Salle de Musiques Actuelles se dévoile !

Partager Facebook

C’est en août prochain que doivent débuter les travaux de la future Salle de musiques actuelles (Smac) sur le site d’Eurythmie. Pour un accueil des premiers spectateurs à l’automne 2025.

La Salle de musiques actuelles (Smac), un des grands projets culturels portés par la Ville de Montauban, est particulièrement attendue par le public montalbanais. À la suite des études lancées en 2022, les travaux doivent débuter en août sur le site d’Eurythmie.

Construit dans une démarche durable d’efficacité énergétique et de respect de l’environnement, ce nouveau bâtiment sera un lieu de vie permanent au service du développement et de la promotion des musiques actuelles. Il permettra par ailleurs à la Ville de compléter son offre d’équipements dédiés aux pratiques artistiques avec une nouvelle salle offrant une jauge modulable (de 410 à 1 136 personnes) intermédiaire entre le théâtre Olympe de Gouges et la salle Eurythmie.

Pour mener à bien ce projet, la Ville a décidé de recourir à un Marché global de performance, comprenant la conception, la réalisation et la maintenance du nouvel équipement. Lancé en février 2023, ce marché a été attribué au groupement Socotrap en décembre dernier. Montant estimé des travaux plus de 12 millions d’euros € pour la conception et la construction du bâtiment

neuf, la rénovation de salle Eurythmie et le réaménagement partiel de l’ancienne gare.

Le nouveau bâtiment s’étendra sur 1 469 m2 et accueillera une salle de concert, un studio de répétition, des loges, un local technique, ainsi qu’un espace de convivialité.

L’ancienne gare fera l’objet d’un réaménagement sur une surface de près de 140 m2 et accueillera notamment les bureaux de l’association Le Rio, utilisateur principal de la Smac.

Ce projet sera également l’occasion de mener à bien la rénovation énergétique de la salle Eurythmie construite en 2000, ainsi que la réfection de ces toitures et de l’ancienne gare. Le réaménagement de l’espace public devant ces bâtiments viendra apporter la touche finale du chantier.