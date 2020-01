Montauban en scène : La soirée du Vendredi à guichets fermés

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La soirée du vendredi 26 juin, qui met à l’honneur Soprano, Eva ainsi qu’un autre artiste dont le nom sera dévoilé le 29 janvier, a séduit le plus grand nombre et affiche déjà complet !

Il reste une solution pour y participer : acheter l’un des derniers PASS 4 jours encore disponibles à la vente.

Cette année, la politique de vente du festival Montauban en Scènes a évolué et propose des prix intéressants basés sur un système de quotas, avantageant ainsi les festivaliers réservant leurs soirées de bonne heure.

Un message qu‘ils ont bien reçu puisque les places sur l’ensemble des soirées du IN s’écoulent très rapidement.

Pour rappel, du 25 au 28 juin prochains, la programmation IN de Montauban en Scènes réunira sur scènes non moins de 12 artistes de divers horizons ; jeunes artistes en vogue ou stars de renom, la 6ème édition de Montauban en Scènes se place à nouveau sous le double signe de la jeunesse et de la diversité des genres musicaux.

Les festivaliers qui n’auraient pas encore réservé leur billet sont invités à le faire très rapidement afin decgarantir leur accès à la ou aux soirée(s) de leur choix :

Jeudi 25 juin 2020

Vitaa & Slimane / Trois Cafés Gourmands / Arcadian

Vendredi 26 juin 2020

Soprano / Eva Queen / Artiste à venir

Samedi 27 juin 2020

Jean-Louis Aubert / Deux artistes à venir

Dimanche 28 juin 2020

IAM / Boulevard des Airs / Klingande

Réservations sur le site du festival : www.montauban-en-scenes.fr/billetterie