« Môman, pourquoi les méchants sont méchants ? » : Un Duo Émouvant et Tendre à l’Aria !

Cornebarrieu, préparez-vous à être touchés en plein cœur ! Dans le cadre de la saison « Odyssud hors les murs », l’Aria accueillera les vendredi 7 et samedi 8 octobre 2025 à 20h30 le spectacle « Môman, pourquoi les méchants sont méchants ? ». Une pièce qui saisit, avec une délicatesse rare, la tendresse qui unit une mère et son fils.

Le texte de Jean-Claude Grumberg est un petit bijou de sensibilité, porté à la scène par deux comédiens exceptionnels : Hervé Pierre (ancien sociétaire de la Comédie-Française) et Clotilde Mollet. Avec humour et gravité, ils endossent tour à tour les rôles de la mère et du fils à deux moments clés de leur existence. L’intrigue se déroule dans l’intimité d’un petit appartement, un huis clos qui sublime leurs échanges.

Enfant, le jeune garçon assomme sa mère de questions à la fois naïves et profondes, comme le titre de la pièce. Puis, au soir de la vie, les rôles s’inversent, et c’est au tour de la mère d’être en demande, à l’heure où les souvenirs commencent à s’effacer. Le spectacle aborde, avec beaucoup de finesse et d’amour, le passé, le présent, l’avenir, le courage et la résistance face à l’adversité. Comme l’affirme Télérama, c’est un spectacle « tendre, drôle et authentique ».

Ne manquez pas ce rendez-vous théâtral unique, qui célèbre l’amour filial avec une justesse bouleversante.

Informations pratiques :

Spectacle : « Môman, pourquoi les méchants sont méchants ? »

Dates : Vendredi 7 et samedi 8 octobre 2025 à 20h30

Lieu : L’Aria, Cornebarrieu (près de Toulouse)

Public : À partir de 12 ans (conseillé)

Tarifs : De 15 à 30 €

Réservations : L’Aria