Saxon et Sortilège au Zénith de Toulouse : Le Heavy Metal des Années 80 de Retour pour un Show Exclusif !

Toulouse, préparez vos vestes en cuir ! Le Zénith Toulouse Métropole accueillera un événement exceptionnel le samedi 13 septembre 2025 à 19h00 : le groupe mythique Saxon fera son grand retour sur scène avec le show « Castles & Eagles », accompagné du légendaire groupe français Sortilège !

Saxon revient en force pour offrir à ses fans français un spectacle qui reprend tous les codes des concerts mythiques des années 80. De la mise en scène aux choix des morceaux, tout est pensé pour faire revivre cette époque dorée du heavy metal. Le groupe passera en revue les grands classiques qui ont marqué son histoire, de « Strong Arm Of The Law » à « Power & The Glory », en passant par « Denim And Leather » et les titres de son dernier album, « Hell, Fire And Damnation ».

Pour ces trois concerts exclusifs, Saxon sera accompagné de Sortilège, le groupe de « heavy metal made in France » des années 80, qui a marqué toute une génération. Une occasion unique de voir deux légendes du genre partager la même scène pour une soirée qui s’annonce mémorable.

Saxon et Sortilège donnent rendez-vous à toutes les générations d’amateurs de heavy metal pour célébrer ensemble cette musique qui rythme leur vie depuis, pour certains, plus de quatre décennies.

Infos Pratiques :

Artistes : Saxon et Sortilège

Spectacle : « Castles & Eagles »

Date : Samedi 13 septembre 2025 à 19h00

Lieu : Zénith Toulouse Métropole

Tarifs : 63 € / 57,50 € / 53 €

Réservations : BOX OFFICE – 05 34 31 10 00

box.fr

Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable du heavy metal !