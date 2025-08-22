Journées du Patrimoine : Visite Art Déco de la Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine !

Toulouse, plongez dans les années folles ! Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine et du 90ème anniversaire de la Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine, une visite guidée Art Déco est proposée ce samedi 20 septembre 2025. Une occasion unique de découvrir ce chef-d’œuvre architectural des années 1930 !

Avec ses lignes géométriques, ses ornements sophistiqués et ses matériaux nobles, la Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine (BEP) est une véritable pépite Art Déco au cœur de la Ville Rose. Ces visites guidées vous permettront de percer ses secrets et d’en admirer tous les détails et particularités.

Pendant 50 minutes, vous voyagerez dans le temps pour comprendre l’histoire de ce bâtiment emblématique et l’esthétique du mouvement Art Déco qui a marqué son époque.

Informations pratiques :

Date : Samedi 20 septembre 2025

Heures de départ : 13h30, 16h30 et 17h30

Durée : 50 minutes

Lieu : Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine, Toulouse

Ne manquez pas ce rendez-vous exceptionnel pour admirer ce joyau du patrimoine toulousain !