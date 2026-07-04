Le Festival d’Autan 2026 dévoile sa première semaine : un voyage musical exceptionnel en Occitanie

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Le compte à rebours est lancé ! Du 8 au 19 juillet 2026, la nouvelle édition du Festival d’Autan s’apprête à enchanter les mélomanes à travers les lieux patrimoniaux les plus emblématiques de la région. À quelques jours du coup d’envoi, l’équipe du festival s’active en coulisses pour offrir au public des moments de grâce inoubliables. Focus sur les grands rendez-vous de cette première semaine qui promet de faire rayonner la musique classique en Occitanie.

7 juillet à Albi : Un avant-goût VIP entre musique et terroir

Pour faire monter l’impatience, le festival propose une avant-première exclusive le mardi 7 juillet 2026 à Albi. Conçu comme un afterwork VIP, cet événement unique permettra de rencontrer les artistes de l’édition dans un cadre convivial.

Ce « concert dégustation » mettra à l’honneur Justina Repečkaitė, compositrice en résidence cette année, dont le talent accompagnera une dégustation savoureuse des vins du Domaine Rotier. Une entrée en matière parfaite pour allier les plaisirs de la table à l’excellence musicale.

8 juillet à Rodez : L’ouverture majestueuse à la Chapelle Royale

L’ouverture officielle du festival aura lieu le mercredi 8 juillet dans le cadre somptueux de la Chapelle Royale de Rodez. Le public aura le privilège d’assister à un récital de haute volée intitulé « Hommages & sonates françaises ».

Le pianiste François-Xavier Poizat et le violoniste Julien Moquet uniront leur virtuosité pour sublimer les chefs-d’œuvre de Francis Poulenc, Claude Debussy et César Franck. Une soirée d’ouverture qui s’annonce d’ores et déjà comme l’un des temps forts de la saison estivale aveyronnaise.

9 et 10 juillet : Des rencontres instrumentales de haut vol

Le festival poursuivra sa route à travers la région en proposant des formats de concerts audacieux et intimistes.

Face à face magistral à Bruniquel (9 juillet)

Le 9 juillet, le village perché de Bruniquel sera le théâtre d’un duo de pianos exceptionnel. Vanessa Wagner, soliste magistrale récemment nommée aux Victoires de la Musique Classique 2026, fera l’honneur de sa présence. Elle partagera la scène avec Wilhem Latchoumia, un artiste que les fidèles du festival avaient déjà plébiscité lors de l’édition 2023. Ensemble, ils proposeront un programme franco-américain envoûtant, naviguant entre les univers de Philip Glass, Maurice Ravel et Claude Debussy.

Flûte et cordes en harmonie à Cadalen (10 juillet)

Le lendemain, direction l’église de Gabriac à Cadalen pour un concert sous le signe des « Regards croisés ». Le Quatuor Adastra s’associera au célèbre flûtiste José Daniel Castellon pour un voyage à travers les époques. Au programme de cette rencontre inédite : des œuvres de Mozart, Boccherini, Kagel et Ginastera.

11 & 12 juillet : Les Sérénades sacrées sous les étoiles à Varen et Montauban

Que serait un festival d’été sans la magie d’un concert symphonique à la belle étoile ? Le week-end des 11 et 12 juillet 2026, l’Orchestre de chambre Euroccitanie prendra ses quartiers à Varen, puis à Montauban, pour deux soirées grandioses.

Les musiciens interpréteront deux sommets incontournables du répertoire pour cordes : les majestueuses Sérénades de Piotr Ilitch Tchaïkovsky et d’Edward Elgar. Ce sera également l’occasion de découvrir deux œuvres majeures de Justina Repečkaitė, dont une création mondiale attendue avec impatience. Attention : les réservations pour ces deux soirées sont fortement conseillées !

Comment soutenir le Festival d’Autan ?

Au-delà de sa programmation, le Festival d’Autan est avant tout une aventure collective profondément ancrée dans son territoire. L’organisation lance un appel à tous ceux qui souhaitent faire vivre la culture locale.

Il est possible de rejoindre l’aventure de multiples façons : en devenant bénévole, en s’engageant comme partenaire ou mécène, ou même en proposant d’accueillir un concert dans sa commune. Une belle opportunité de contribuer activement au dynamisme culturel de notre région.

Pour réserver vos places ou découvrir comment soutenir le projet, rendez-vous dès maintenant sur la billetterie officielle du festival.