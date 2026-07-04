L’exposition « Murmures » de Sandrine Mouton prolongée à Cugnaux jusqu’à fin août 2026

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Face au succès de l’événement, l’Atelier du Huit à Cugnaux annonce la prolongation de l’exposition Murmures jusqu’à la fin du mois d’août 2026. L’artiste toulousaine Sandrine Mouton y dévoile une série de dessins contemporains à l’encre de Chine, une ode poétique à la fragilité des choses silencieuses. Une parenthèse artistique apaisante et gratuite, à découvrir ou redécouvrir tout l’été.

Une invitation à la contemplation face aux incertitudes du monde

Dans un monde traversé par des mutations profondes et une actualité parfois anxiogène, Sandrine Mouton propose un pas de côté. Son exposition Murmures explore ce besoin viscéral de ralentir et d’observer notre environnement direct.

À travers ses œuvres, l’artiste nous invite à nous fabriquer une enveloppe protectrice faite de petits bonheurs et d’instants suspendus. Le murmure n’est plus seulement un son, il devient une véritable « manière d’être au monde ». En se recentrant sur des détails en apparence infimes — une floraison, le chant des oiseaux, la brise matinale —, Sandrine Mouton met en lumière ces présences discrètes qui persistent et réconfortent, quel que soit l’état de notre société.

La fragilité des choses silencieuses traduite par l’encre de Chine

L’exposition réunit un ensemble de dessins réalisés exclusivement à l’encre de Chine. Ce choix du noir et blanc, fondé sur une écriture du trait fin, précis et sans dégradés, laisse apparaître toute l’intensité du geste. L’artiste s’impose une contrainte volontaire centrée sur la ligne, le vide et la répétition.

Parmi les œuvres présentées (du format A5 au A3, en originaux encadrés ou impressions fine art), le public pourra s’attarder sur des pièces marquantes telles que Chut !, L’envol de corbeaux, Ondulations envoûtantes, La jeune femme au corbeau, La tête à l’envers ou encore Le champ des chrysanthèmes, qui questionne notre quête du bonheur. Le portrait y occupe une place centrale, offrant des regards tournés vers un hors-champ apaisant, sans jamais forcer l’émotion.

Sandrine Mouton : de l’hyperréalisme au minimalisme poétique

Derrière ces œuvres d’une grande délicatesse se cache une artiste passionnée, ancrée dans le paysage culturel local. Toulousaine d’origine, Sandrine Mouton cultive son coup de crayon depuis l’âge de 17 ans. Après avoir perfectionné sa technique du portrait aux Beaux-Arts de la Ville rose en cours du soir, elle a élargi son horizon artistique en obtenant un diplôme en Création multimédia à l’université Jean-Jaurès en 2005.

Si elle a longtemps flirté avec l’hyperréalisme photographique, l’année 2022 marque un tournant esthétique vers le minimalisme. Fortement inspirée par les arts asiatiques — des estampes traditionnelles aux films d’animation —, elle adopte l’encre de Chine pour transcrire la lenteur du temps qui s’écoule. Entre mélancolie assumée et émerveillement, Sandrine Mouton fige la beauté fugace d’un monde fragile avec une sensibilité rare.

Informations pratiques : visitez l’exposition tout l’été

L’exposition Murmures est entièrement gratuite et ouverte à tous. Une belle occasion de soutenir la création locale tout en découvrant l’espace chaleureux de l’Atelier du Huit, géré par Isabelle et Bruno.