Toulouse fête le 13 juillet avec un concert gratuit géant du NRJ Music Tour et un feu d’artifice magique

Partager Facebook

Twitter

C’est le rendez-vous incontournable de l’été dans la Ville rose ! Pour célébrer la Fête Nationale, Toulouse voit grand. Le lundi 13 juillet 2026, la Prairie des Filtres s’embrasera pour une soirée exceptionnelle. Au programme : la mise à l’honneur de la scène locale toulousaine, un immense concert gratuit orchestré par le NRJ Music Tour avec une pléiade de stars, et pour clore la soirée en beauté, le traditionnel feu d’artifice tiré sur la Garonne. Découvrez le programme d’une nuit qui s’annonce inoubliable.

Une célébration monumentale sur la Prairie des Filtres

Le 13 juillet à Toulouse n’est jamais une date comme les autres. Cette année encore, la vaste étendue verdoyante de la Prairie des Filtres se transformera en la plus grande piste de danse à ciel ouvert d’Occitanie. Que vous veniez en famille (événement accessible dès 5 ans) ou entre amis, préparez-vous pour plus de 4 heures de musique live et un spectacle pyrotechnique éblouissant.

18h30 : Les jeunes talents de la scène toulousaine ouvrent le bal

Avant l’arrivée des têtes d’affiche nationales, la soirée commencera par un vibrant hommage au vivier artistique local. Dès 18h30, l’émotion sera au rendez-vous avec une interprétation solennelle de La Marseillaise par le ténor toulousain François Pardailhé. Formé au prestigieux Conservatoire de Toulouse, ce chanteur lyrique s’est déjà illustré sur les grandes scènes européennes.

Le public pourra ensuite s’échauffer avec une sélection pointue d’artistes de la région, brassant tous les styles musicaux :

Antes & Madzes : pour faire grimper la température à grands renforts de rap.

De Fleur : un savant mélange de pop, d’électro et de jazz.

HYL : une énergie hybride mêlant pop, rap et électro.

Sóll : le groupe lauréat 2025 du célèbre tremplin musical Décroche le Son !, qui viendra envoûter la Prairie avec sa folk acoustique.

20h00 : Le NRJ Music Tour rassemble le meilleur de la scène francophone

À 20h00, place au grand frisson ! Le NRJ Music Tour clôture sa saison en posant ses valises à Toulouse pour un show exceptionnel. La célèbre station de radio a réuni un plateau d’artistes hors normes, parmi les plus populaires du moment. Il y en aura pour toutes les générations !

La programmation XXL promet des tubes en cascade avec :

Les incontournables enfants du pays Bigflo & Oli (Rap, Hip-hop)

La superstar Gims (Rap, R&B, Afro-pop)

L’énergie contagieuse d’ Amir (Pop, Variété française)

Le retour remarqué de Disiz (Rap, Hip-hop)

Les vibes dansantes de Tayc (Afro-R&B, Afrobeat)

Le phénomène belge Pierre de Maere (Pop alternative)

Julien Lieb , figure montante de la pop française

Marine et le duo Jeck & Carla (Pop, Variété)

Jungeli , la nouvelle sensation urbaine et afro-pop

Et pour faire trembler la Prairie des Filtres, Morgan Nagoya, le célèbre DJ résident du NRJ Music Tour.

22h30 : Le grand feu d’artifice en bord de Garonne

C’est le point d’orgue de cette soirée de célébration. À la tombée de la nuit, vers 22h30, tous les regards se tourneront vers le fleuve. Le grand feu d’artifice du 13 juillet sera tiré au-dessus de la Garonne, illuminant le ciel toulousain de mille couleurs pour un spectacle magique, qui se reflètera magnifiquement sur l’eau et le Pont-Neuf.

Le 14 juillet : Défilé militaire et festivités à la Reynerie

Les célébrations de la Fête Nationale ne s’arrêtent pas là. Le lendemain, mardi 14 juillet 2026, le public toulousain pourra assister au traditionnel défilé militaire en ville.

En soirée, l’ambiance festive se déplacera vers le lac de la Reynerie, qui accueillera lui aussi son propre feu d’artifice, offrant un magnifique spectacle de clôture pour ce grand week-end républicain.

Informations Pratiques