Milan presse et Bioviva éditions lancent Wapiti-Défis Nature

La maison d’édition de Toulouse Milan presse et de Montpellier Bioviva éditions lancent Wapiti-Défis Nature, magazine « made in Occitanie » pour les enfants passionnés d’animaux

Fin septembre, Milan Presse lance un nouveau hors-série Wapiti sous la licence Défis Nature, diffusé chez les marchands de journaux et par abonnement. Les deux maisons d’édition occitanes Milan Presse, éditeur de presse jeunesse installé à Toulouse, et Bioviva Editions, créateur de jeux de société installé à Montpellier, s’associent autour de leurs marques phares respectives : Wapiti (le magazine leader sur la nature et l’environnement depuis 30 ans avec plus d’un million de lecteurs annuel) et Défis Nature (la collection de jeux de cartes vendue à plus de 3 millions d’exemplaires).

L’expertise éditoriale de Wapiti et la dimension ludique des jeux Défis Nature

Découvrir par l’enchantement, le jeu et l’action c’est la promesse éditoriale vitaminée des hors-séries Wapiti Défis Nature ! Ils s’adressent aux enfants de 7 à 12 ans plutôt joueurs et curieux, désireux de tout savoir sur les animaux et la planète. Pour répondre à leur soif de connaissances, le contenu des magazines se concentre sur l’extraordinaire, avec un angle principal : l’incroyable nature.

Et le magazine fourmille de rendez-vous ludiques rappelant les jeux Défis Nature : devinettes à l’aide de photos mystérieuses, jeux avec les créatures légendaires, défis invitant à explorer la nature, jeu de plateau inédit pour s’amuser à plusieurs.

Un partenariat entre deux éditeurs aux valeurs communes et l’association de deux marques fortes !

Les deux entreprises créent des contenus qui accompagnent les enfants dans la découverte du monde, Milan Presse à travers ses magazines Kolala, Wakou et Wapiti, et Bioviva Editions à travers ses jeux drôles et éducatifs fabriqués en France et éco-conçus. Avec une même volonté : faciliter la découverte scientifique, éduquer et sensibiliser à l’importance de préserver la planète.