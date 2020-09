Trois chefs d’oeuvre de Steven Spielberg aux Gaumont de Toulouse

Partager Facebook

Redécouvrez trois films cultes de Steven Spielberg à partir du 23 septembre 2020 au Gaumont Toulouse et Labège : Les Dents de la Mer, E.T et Jurassic Park.

Dans le cadre des rendez-vous » Il était une fois… », les Gaumont Toulouse et Labège proposent de redécouvrir des classiques. Des pièces maîtresses du cinéma actuel. Les Dents de la Mer, ET et Jurassic Park seront présents sur les écrans et introduites par Philippe Rouyer, journaliste de cinéma et membre du Cercle sur Canal +.