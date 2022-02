Microfolie, un nouveau dispositif culturel à Toulouse !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La Mairie de Toulouse implante un musée numérique aux Izards en partenariat avec La Villette

Dispositif innovant et interactif, les Microfolies sont de véritables musées numériques qui permettent de découvrir diverses formes artistiques en haute définition dans des domaines aussi variés que les beaux-arts, l’architecture, la culture scientifique mais aussi les plus célèbres opéras et ballets !

Réunissant plusieurs milliers de chefs-d’œuvre numérisés issus de nombreuses institutions et musées, nationaux et internationaux, ce musée très simple d’accès peut être une porte d’entrée sur la culture et créer l’envie de découvrir les établissements culturels voisins.

L’innovation numérique au service de la découverte artistique

Grâce à un écran haute définition, à des tablettes numériques et des casques de vision à réalité augmentée, le public découvre les œuvres de musées prestigieux : le Centre Pompidou, le Château de Versailles, la Cité de la Musique-Philharmonie de Paris, le Festival d’Avignon, l’Institut du monde arabe, le Louvre, le Musée national Picasso-Paris, le musée d’Orsay, le Musée du Quai Branly-Jacques Chirac, l’Opéra national de Paris, la Réunion des musées nationaux-Grand Palais et Universcience.

Les Microfolies apportent l’art au plus près des publics qui en sont initialement éloignés. Ces plateformes culturelles de territoire s’adressent à tous ceux qui ne disposent pas, pour des raisons diverses, d’un accès facile à l’initiation artistique et culturelle ou n’en ont tout simplement pas encore l’habitude.

Ouvert à tous, en visite libre ou en compagnie d’un médiateur culturel, le Musée numérique s’adapte particulièrement aux parcours d’éducation artistique et culturelle pour les enfants. Plus largement, chacun peut y trouver son bonheur, du jeune enfant qui pour la première fois découvre une expression artistique à l’étudiant qui peaufine ses connaissances ou à l’amateur d’art qui découvre, en haute définition, ses tableaux préférés.

A Toulouse, c’est au centre culturel de quartier Renan qu’ouvrira, à l’automne 2022, cette nouvelle Microfolie, avec comme objectifs de susciter la curiosité, de faire tomber les barrières et de donner à chacun la possibilité de découvrir l’art.