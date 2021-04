Michele Compagnaro s’engage avec le Colomiers Rugby

Partager Facebook

L’international italien s’est engagé pour 2 saisons avec Colomiers Rugby.

Agé de 28 ans et international Italien à plus de 30 reprises, Michele Campagnaro sera un renfort majeur pour Colomiers la saison prochaine ! Le joueur centre, ou ailier, des Harlequins compte seize titularisations dans le Tournoi des Six Nations et six matchs de Coupe du Monde à son actif. Joueur majeur de la Squadra Azzura, le natif de Mirano a également disputé plus de vingt matchs de Champions Cup.

Avant de porter les couleurs de la Colombe, Michele Campagnaro a joué du côté de Benetton, Exeter, Wasps, Trévise et des Harlequins. Ce dernier s’engagera au club haut garonnais pour deux saisons !